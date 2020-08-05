05.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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В Киеве возбудили дело на блогеров, свободно проникших на секретный ядерный объект


В Киеве группа блогеров проникла на официально охраняемый опасный объект, принадлежащий Институту ядерных исследований НАН Украины.

Об этом сообщили в «Украинском милитарном портале», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Блогеры-диггеры проникли на закрытый ядерный объект в Киеве, расположенный на территории Института ядерных исследований НАН Украины.

Объект находится под охраной специальной комендатуры по охране Института ядерных исследований НАН Украины 22-й отдельной бригады НГУ», – говорится в сообщении.

Один из вторженцев рассказал, что впервые попал на объект в 2017 году, и за это время не замечал никакой охраны. По этой причине группа блогеров смогла беспрепятственно попасть внутрь через забор без колючей проволоки.

В связи с этим полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 162 (незаконное проникновение в жилище или в другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а так же незаконное выселение или другие действия, нарушающие неприкосновенность жилья граждан) Уголовного кодекса Украины и начала досудебное расследование.


Также в ведомстве напомнили, что ранее в Харькове другие видеоблогеры незаконно попали на территорию бронетанкового завода и выложили несанкционированную видеосъемку в Интернете. После появления видео в соцсетях участок, где ребята перелезли через забор, обмотали колючей проволокой.

Отметим, ранее в Донецке заявили, что украинские националисты могут устроить диверсию на одной из АЭС.

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