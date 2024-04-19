В Киеве возмущаются: Израилю – всё, а нам – «приложите подорожник, пройдёт»
Запад цинично смотрит, как русские ракеты уничтожают ВСУ и не предлагает помощь, если его сильно об этом не упрашивать.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политолог Максим Джигун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во время разговора Зеленского с Шольцем последний заявил, что будут страны НАТО поставлять на Украину ещё шесть систем «Пэтриот». С одной стороны, это якобы приятное заявление, а с другой – чувствуется циничность наших партнёров.
То есть это страны, у которых в действительности было большое количество систем «Пэтриот», но при этом они наблюдали за тем, как сравнивают с землёй наш Харьков, как попадают по Запорожью, Днепру и многим другим городам российскими ракетами, и даже самостоятельно не предлагали этой поддержки. Зная, что если Украина не достигнет успеха в этой войне, воевать придётся им», – негодовал укро-политолог.
«В случае Израиля – они получают всю необходимую помощь в то время, как Украина истекает кровью, а единственное, что предлагают нам союзники – это приложить подорожник к нашей ране и тише себя вести», – возмущался Джигун.
Спасибо!
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