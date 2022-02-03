В Киеве возмущаются: Мариуполь отказывается верить в «российскую агрессию»

Новости Украины

Население Мариуполя (второй по величине город ДНР, летом 2014 года захваченный украинскими войсками) по-прежнему отказывается верить в навязываемую Украиной версию о «российской агрессии», оценивая происходящее как гражданскую войну.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила эксперт находящегося в подчинении президента Украины Национального института стратегических исследований Юлия Каплан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы задавали такой вопрос – чем для вас есть конфликт на Донбассе? Среди вариантов ответов в Мариуполе были – что это гражданская война, война с Россией, или одновременно и гражданская война, и война с Россией. Или это борьба за влияние в регионе между Западом и Россией, или это борьба между украинскими и российскими олигархами. Так вот, в Мариуполе 36% опрошенных считают, что это гражданская война до сих пор, это лето 21-го года. Практически 12% назвали, что это как война с Россией, так и гражданская война. То есть можем говорить, что почти половина населения Мариуполя имеет такое видение и понимание ситуации на 8-м году украинско-российской войны», – сокрушалась Каплан.

Она не стала упоминать, что в условиях репрессий и цензуры процент не верящих Киеву, очевидно, может быть еще больше, нежели зафиксироано в социсследовании.

«Как жители относятся к информации о возможном обострении военных действий, то есть начала нового этапа войны? Это исследование проводилось после того, как начали наращивать вооружённые силы РФ на границе. В Мариуполе 55,6% указали, что для них такая информация не соответствует действительности», – рассказала социолог.

Кроме того, по её словам жители Донбасса не проявляют никакого интереса к украинскому пропагандистскому телеканалу «Дом».

«Мы знаем, что сейчас вещает телеканал «Дом», который имеет свою целевую аудиторию, в том числе, преимущественно жители временно оккупированных территорий. Он вещает, в том числе через спутник, то есть фактически жители временно оккупированных территорий при желании могут его смотреть, но из тех разговоров, которые я слышала или знаю, по результатам глубоких интервью, которые проводились на временно оккупированных территориях, они не знают об этой возможности. Не удалось нейтрализовать распространение телерадио сигнала со стороны временно оккупированных территорий на подконтрольные территории. В некоторых местах, приближённых к линии соприкосновения, можно без проблем смотреть так называемые республиканские каналы, слушать республиканское радио, а также смотреть российские телеканалы и слушать российское радио», – сообщила Каплан.