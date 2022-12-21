В Киеве возмущены: Что о себе возомнила эта Турция, где санкции ЕС?

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Россия продолжает наращивать экспорт нефти в Индию, Юго-Восточную Азию, Китай, Турцию, а последняя, к тому же, получает доходы от зерновой сделки.

Об этом в эфире «24 канала» заявил украинский экономический эксперт Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня много стран, которые продолжают покупать нефть российскую. Прежде всего, Индия, которая начала в 7 раз больше покупать, чем было. Это Юго-Восточная Азия. Это Китай. И, как ни странно, – это Турция, которая очень много сегодня покупает российской нефти и активно начала у себя создавать, на своей территории, газовый хаб, российский», – возмутился Пендзин.

Он предостерёг, что таким образом турки могут доиграться до европейских санкций в отношении отдельных турецких компаний.

«При этом они активно сотрудничают с Украиной по зерновому коридору. То есть, турки пытаются усидеть на двух стульях одним мягким местом. Собственно, надо понимать, что они претендуют на место определённого регионального лидера, поэтому ведут специфическую политику, что даже руководство Европы уже заявило, что, если так будет продолжаться дальше, они могут поднять вопрос о наложении санкций на конкретные компании Турции, которые помогают обходить европейские санкции РФ», – предупредил киевский эксперт.