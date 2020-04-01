В Киеве возмущены: Донбасс затмил Украину в информационной повестке России

01.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на введение жестких мер в связи с пандемией коронавируса, Россия не только не закрыла границы с ЛДНР, но и продолжает оказывать молодым республикам всяческую поддержку.

Об этом в эфире телеканала «Ukrlife.TV» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия помогает ОРДЛО. Помогает и масками, и оборудованием. То есть, Россия своих не бросит, как они говорят.

Поскольку физически границы между ОРДЛО закрыты, причём дважды – и с нашей стороны, и с ихней, а открыты только границы с РФ. Россия 18 марта приняла решение о закрытии границ, но исключение для ОРДЛО, там передвижение есть.

То есть суть в том, что Россия помогает ОРДЛО, и этой помощи достаточно, так говорят представители Донбасса», – отметил он.

Василий Вакаров подчеркнул, что по всему видно, что Россия относится к республикам Донбасса гораздо лучше, нежели к Украине.

«Если смотреть информационное пространство РФ, то тема номер один – коронавирус. Дальше идёт тема Донбасса, а тема Украины рассматривается уже в третью очередь. То есть по факту, как показывает картинка, РФ относится к ОРДЛО совершенно по-другому, нежели к Украине.

И действия происходят соответственно этой картинке. В частности, вот граница, пожалуйста. Пересечение разницы одинаково как для граждан РФ, так и для проживающих в ОРДЛО», – резюмировал эксперт.