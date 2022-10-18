В Киеве возмущены: Интерпол смеет задерживать подозреваемых в убийстве граждан Украины

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Новости Украины

У Интерпола не должно быть бюро в Москве, необходимо поставить ребром вопрос о «дерашизации» всех международных организаций, особенно касающихся сферы правоохранительных органов.

Об этом говорили участники брифинга в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Было объявлено об открытии собрания с целью защиты от «инициированного Россией политического преследования сокоординатора антипутинского информационного фронта и главы контрольно-ревизионной комиссии союза офицеров Украины пана Эльхана Нуриева».

Речь идёт о бывшем главе исполнительной власти Губадлинского района Азербайджанской Республики, в настоящее время гражданина Украины, обвиняемого азербайджанскими властями по статьям 120 (умышленное убийство) и 309 (превышение должностных полномочий) УК АР Эльхан Нуриев – ред.), которого 2 октября по запросу Интерпола, поданного через Московское бюро, задержали в Польше при пересечении границы в пункте пограничного контроля Краковец.

«В контексте этого мы здесь собрались для защиты фундаментальных прав человека и для того, чтобы не допустить возможности РФ ограничить свободу украинского патриота, ограничить роль союза офицеров в сопротивлении российской военной агрессии против Украины. И для того, чтобы обеспечить защиту фундаментальных прав человека – человеку, который борется за свободную Украину», – подчеркнул ведущий эксперт по конституционному и избирательному праву Ассоциации украинских юристов Николай Марченко.

В свою очередь, депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Юрчишин добавил, что такое стало возможным по причине того, что в руководстве многих международных организаций находятся россияне.

«Украина как правовое государство должно гарантировать всем своим патриотам, гражданам, людям, которые нашли убежище на Украине, право и защиту не только на своей территории, но и на территории свободного мира. Мы активно работаем с нашей польской стороной. Польская сторона, ссылаясь на международные документы, сказала, что они должны придерживаться протокола, но никакой угрозы для пана Нуриева нет, и как только будут выполнены формальности, он будет возвращен на Украину, как это и должно быть. В очередной раз ставится вопрос о дерашизации международных органов. Не может быть бюро Интерпола в Москве. Это нарушение любой логики деятельности этой структуры», – бесился депутат.

«К сожалению, это не первый случай, когда международные организации, созданные для поднятия высоких стандартов, в данном случае – в сфере правоохранительных органов, из-за политизации, из-за того, что отдельные их руководители представляют страны агрессоры. В данном случае в руководстве Интерпола, к сожалению, есть, условно говоря, россияне, трудно их называть по национальности, это позорное явление на политической карте», – негодовал Юрчишин.