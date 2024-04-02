В Киеве возмущены: «Мы потеряли 500 кв км! Сырский, где деоккупация?»

Вадим Москаленко.  
02.04.2024 19:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские войска наступают со всех направлений, под угрозой Часов Яр, а в районе Северска ВСУ грозит оперативное окружение.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил бежавший из Луганска украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска наступают со всех направлений, под угрозой Часов Яр, а в районе Северска...

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«Украинской стороной подтверждено продвижение оккупанта в районе Водяного. Часов Яр – аналогично, тактические продвижения оккупантов. Причём ширина продвижения полтора километра, глубина до 1км200м. Это серьёзно, раньше мы говорили, что тактические продвижения россиян 150-200 метров. Аналогичная ситуация и по другим участкам фронта. Лиманское направление. Тяжёлая ситуация в районе Белогоровки, в районе Тернов, к сожалению, есть опять продвижения. Причём бьют с двух сторон – со стороны Весёлого и со стороны Белогоровки. И угроза оперативного окружения более чем высока. Речь идёт о возможности создания оперативного окружения ВСУ в районе Северска. Причём резко возросло использование фронтовой авиации, меньше чем за неделю 14 ударов с использованием ФАБ-500. То есть используют ту же тактику, что в Авдеевке. И надо говорить о том, что бои идут в Белогоровке на третьей линии», – сообщил Снегирёв.

В связи с этим он раскритиковал заявление главкома Сырского, что ВСУ больше отбили позиций, чем потеряли.

«Когда выходят и заявляют о том, что тактические продвижения у врага есть, но у ВСУ более серьёзные успехи в моменте деоккупации украинских земель, мне хотелось бы увидеть на карте, где именно продвижения ВСУ. И тут следует отметить, что с ноября, с момента начала российского наступления было утрачено порядка 500 квадратных километров украинской территории», – возмутился эксперт.

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