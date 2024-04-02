В Киеве возмущены: «Мы потеряли 500 кв км! Сырский, где деоккупация?»

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Российские войска наступают со всех направлений, под угрозой Часов Яр, а в районе Северска ВСУ грозит оперативное окружение.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил бежавший из Луганска украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинской стороной подтверждено продвижение оккупанта в районе Водяного. Часов Яр – аналогично, тактические продвижения оккупантов. Причём ширина продвижения полтора километра, глубина до 1км200м. Это серьёзно, раньше мы говорили, что тактические продвижения россиян 150-200 метров. Аналогичная ситуация и по другим участкам фронта. Лиманское направление. Тяжёлая ситуация в районе Белогоровки, в районе Тернов, к сожалению, есть опять продвижения. Причём бьют с двух сторон – со стороны Весёлого и со стороны Белогоровки. И угроза оперативного окружения более чем высока. Речь идёт о возможности создания оперативного окружения ВСУ в районе Северска. Причём резко возросло использование фронтовой авиации, меньше чем за неделю 14 ударов с использованием ФАБ-500. То есть используют ту же тактику, что в Авдеевке. И надо говорить о том, что бои идут в Белогоровке на третьей линии», – сообщил Снегирёв.

В связи с этим он раскритиковал заявление главкома Сырского, что ВСУ больше отбили позиций, чем потеряли.

«Когда выходят и заявляют о том, что тактические продвижения у врага есть, но у ВСУ более серьёзные успехи в моменте деоккупации украинских земель, мне хотелось бы увидеть на карте, где именно продвижения ВСУ. И тут следует отметить, что с ноября, с момента начала российского наступления было утрачено порядка 500 квадратных километров украинской территории», – возмутился эксперт.