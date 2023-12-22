В Киеве возмущены: на Украине поток добровольцев иссяк, а в России набирают по батальону в день

Вадим Москаленко.  
22.12.2023 19:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


За два года украинское руководство так и не организовало социальное обеспечение солдат своей армии, и поэтому поток добровольцев в «незалежной» почти полностью иссяк.

Об этом в эфире интернет-канала «Разные люди» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За два года украинское руководство так и не организовало социальное обеспечение солдат своей армии,...

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«Может быть, начнём заниматься социальной защитой военнослужащих? Народ-то видит, что если мужчина пойдёт на фронт, то семья останется без кормильца, и будет голодать. Это у каждого в уме такое. Потому что прежде всего защищают семью, дом, город, потом страну. Так, а не наоборот.

Почему на начальном этапе у нас очередь стояла в военкоматы? А потом произошёл перелом, и уже почти нет добровольцев…», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что при этом социальное обеспечение военнослужащих в России очень высокое.

«А как противник по этому поводу поступил? Мне стало интересно, я посмотрел. Они получают большие деньги, компенсацию и всё такое прочее. И поэтому: давай-ка я пойду на войну, и даже если погибну, то при этом обеспечу семью и детей. В итоге – очередь стоит.

В итоге отдельный батальон в день у них есть. То есть, они сейчас могут подготовить армию восемьсот тысяч, ВПК уже раскрутили.

А наших мобилизованных мы соберём, и чем будем их вооружать? Как будем давать одежду зимой, автомат, боевую технику, кормить. У нас это всё есть? Нет. А они свои восемьсот тысяч оденут. Посмотрите, как они одеты и экипированы», – подытожил эксперт.

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