В Киеве возмущены – нацистов-добробатовцев обделяют медалями

11.10.2021 19:40 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Госнаграды для военных на Украине распределяются таким образом, что награждаются люди, которые практически не имеют отношения к войне, при том, что игнорируются националисты-добробатовцы, первыми бросившимися на подавление восставшего Донбасса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила лидер всеукраинского женского движения «За свободную Украину» Раиса Шматко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу многих людей, которых и сейчас награждают, которые, извините меня, ну просто не имеют права их носить, это не моё личное мнение. Я – лидер всеукраинского женского движения, и вижу и слышу очень многих украинцев. Это очень важный вопрос. Второй вопрос, скажите мне, почему на восьмой год войны награждение государственными наградами более всего идет тем людям, которые к войне мало причастны, а добровольцы, которые действительно спасали нашу страну в первые годы войны и по сегодняшний день, отодвигаются на задний план. Я знаю такие фамилии, которые есть в аппарате президента, и лежат по три года», – возмущалась «активистка».