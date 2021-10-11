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11.10.2021 19:40 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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В Киеве возмущены – нацистов-добробатовцев обделяют медалями

Новости УкраиныГоснаграды для военных на Украине распределяются таким образом, что награждаются люди, которые практически не...

Госнаграды для военных на Украине распределяются таким образом, что награждаются люди, которые практически не имеют отношения к войне, при том, что игнорируются националисты-добробатовцы, первыми бросившимися на подавление восставшего Донбасса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила лидер всеукраинского женского движения «За свободную Украину» Раиса Шматко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу многих людей, которых и сейчас награждают, которые, извините меня, ну просто не имеют права их носить, это не моё личное мнение. Я – лидер всеукраинского женского движения, и вижу и слышу очень многих украинцев. Это очень важный вопрос.

Второй вопрос, скажите мне, почему на восьмой год войны награждение государственными наградами более всего идет тем людям, которые к войне мало причастны, а добровольцы, которые действительно спасали нашу страну в первые годы войны и по сегодняшний день, отодвигаются на задний план. Я знаю такие фамилии, которые есть в аппарате президента, и лежат по три года», – возмущалась «активистка».

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