В Киеве возмущены: Одних страданий уже мало для любви Запада

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные страны устали любить Украину за её бесконечные страдания и русофобию и теперь начинают выдвигать ответные требования за дружбу.

Об этом в интервью украинской журналистке Наталье Власовой заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Комментируя антиукраинские протесты в Польше, эксперт подчеркнул, что это вполне закономерное развитие событий.

«Период романтической любви, медовый месяц отношений с нашими западными партнёрами, гон прошёл. Во время этого медового месяца нам дали кандидатство в ЕС, мы серьёзно продвинулись в НАТО, нам дали огромные средства – 250 миллиардов долларов за последние два года войны. Но сейчас к нам привыкли. Не то чтобы от нас отказываются, но к нам привыкли, и к нам начинают относиться не как к членам семьи, а как к части своей системы отношений с такими самыми требованиями и претензиями. Нас уже просто так не любят, за то, что мы страдаем. К нам выдвигают конкретные требования», – сказал Бортник.