В Киеве возмущены: Одних страданий уже мало для любви Запада

Вадим Москаленко.  
08.03.2024 10:17
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, Политика, Украина


Западные страны устали любить Украину за её бесконечные страдания и русофобию и теперь начинают выдвигать ответные требования за дружбу.

Об этом в интервью украинской журналистке Наталье Власовой заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные страны устали любить Украину за её бесконечные страдания и русофобию и теперь начинают...

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Комментируя антиукраинские протесты в Польше, эксперт подчеркнул, что это вполне закономерное развитие событий.

«Период романтической любви, медовый месяц отношений с нашими западными партнёрами, гон прошёл. Во время этого медового месяца нам дали кандидатство в ЕС, мы серьёзно продвинулись в НАТО, нам дали огромные средства – 250 миллиардов долларов за последние два года войны.

Но сейчас к нам привыкли. Не то чтобы от нас отказываются, но к нам привыкли, и к нам начинают относиться не как к членам семьи, а как к части своей системы отношений с такими самыми требованиями и претензиями.

Нас уже просто так не любят, за то, что мы страдаем. К нам выдвигают конкретные требования», – сказал Бортник.

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