В Киеве возмущены: Стамбул наплевал на генеральную линию антироссийской повестки

На Украине не стихает волна негодования и возмущения поездкой в Турцию ялтинской делегации с целью подготовки договора о побратимских связях с одним из районов Стамбула.

МИД Украины потребовал официальных объяснений Анкары о статусе визита представителей «российской оккупационной администрации», а киевские эксперты считают, что представители районной власти Стамбула должны публично покаяться и поклясться, что никаких договоров и визитов администрации Ялты не будет впредь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Агентство УНИАН приводит мнение украинского политолога Игоря Рейтеровича, который считает визит ялтинской делегации «местной инициативой», хоть речь идет о заседании совета международной организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ), который прошел в конце октября в турецком городе Конья. В рамках форума в евразийское отделение ОГМВ были приняты два новых города — Великий Новгород и Ялта.

«Фактически, это такие достаточно распространённые вообще акции, которые по всему миру делаются, когда есть различные организации межгосударственные, которые на местном уровне, на уровне муниципалитетов общаются, подписывают какие-то договора про сотрудничество, продвигают какие-то совместные проекты, решают какие-то вопросы которые являются актуальными для местного самоуправления градостроительства», – пояснил украинский эксперт.

По его словам, Россия использует все возможности, чтобы легитимизировать представителей «оккупационных администраций» в контексте того, что Крым – это Россия. И то, что МИД Украины потребовал от Турции объяснений своевременно и правильно.

«Турция же официально занимает очень жёсткую и понятную позицию касательно территориальной целостности Украины, и получается, что вот такие действия представителей местного самоуправления Турции подрывают генеральную линию, которую проводит страна, и такого не может быть, поскольку это противоречит, в том числе, и тем принципам и нормам, которые Турция исповедует», – указал Рейтерович.

Он напомнил, что Турция и так занимает бивалентную позицию, продолжая контакты с Путиным и ведя активную торговлю с Россией.

«Мне кажется, что такие вещи, несмотря на их не очень как бы так глобальный формат, но дьявол же всегда в деталях кроется, и из таких вот мелочей начинаются потом большие проблемы. Поэтому Украине, конечно, эту тему надо дожать до конца. В том плане, чтобы именно было заявление от представителей муниципалитетов, которые эту делегацию принимали. Тем более, на уровне той организации, которая занимается подобным сотрудничеством, чтобы они чётко заявили, что никаких представителей оккупационных администраций впредь на ихних собраниях на каких-то встречах не будет», – указал украинский эксперт.

Возьмет ли турецкая сторона под козырёк после всех претензий Киева, пока не известно, но глава администрации Ялты Янина Павленко уже отреагировала – говорить на языке ультиматумов нам не о чем.

«Почти 10 лет Крым живет воссоединившись со своей Родиной. Это выбор крымчан и он неоспорим. Почти 10 лет – развивается теми темпами, о которых мы не могли даже мечтать. Почти 10 лет слышим комментарии с угрозами из параллельной реальности и уже давно перестали на них реагировать. Говорила неоднократно, повторю снова: нам не по пути с теми, кто делит людей по национальности, расе, вероисповеданию, кто говорит на языке ультиматумов и разжигает конфликты. Мы открыты для общения равных! Готовы отстаивать свою позицию и слышать других, находить сферы и направления деятельности для сотрудничества с каждым, кто открыт к этому. Это дорога к миру и мы с нее не свернем. Даже если это не нравится тем, кто выбрал путь войны», – отметила Павленко.

Она уточнила, что договор о сотрудничестве и побратимстве готовится с одним из самых красивых и уютных муниципальных районов Стамбула – Бейликдюзю. Там же расположен крупный торговый порт и промышленная зона, и есть заинтересованность в сотрудничестве с Ялтой.