Глядя на то, как ВСУ вторглись на территорию Курской области, Запад должен был немедленно отправить Киеву много оружия, но этого не произошло.

Об этом на презентации в Киеве заявил украинский военный аналитик, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Курская операция была задумана как ассиметричный ход, она чрезвычайно важна, и её расчет абсолютно верный. Но недостаток не в Украине, недостаток выявился в Западе. Потому что одно из заданий курской операции – продемонстрировать слабость российского режима и слабость военной машины. Но русские заняли позицию осады, чтобы подождать, что будет на других фронтах, а потом вернёмся к Курску, так сказать, локализованная ситуация. Для Украины было очень важно, продемонстрировав силу украинской армии, получить оружие и разрешения на победу. Мы не получили ни оружия, ни разрешений на победу», – пожаловался Бадрак.

«И пока что чрезвычайная проблема в США. Но не только. Смотрите, Кир Стармер, очевидно, сделал огромную ошибку, премьер Великобритании. Ошибку в том, что ему не нужно было спрашивать разрешения у США. Потому что ракеты «Storm Shadow» передали раньше, не спрашивая США, и сейчас бы это прошло, и всё было бы нормально. Однако теперь весь центр тяжести перебросили в Вашингтон, который не хочет принимать решения, и который не чувствует войну так, как чувствуется в Лондоне, в Берлине, в Париже», – сокрушался украинский эксперт.