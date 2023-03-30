В Киеве возмущены: украинская армия переполнена коррупцией

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Несмотря на год войны, в украинской армии продолжает процветать коррупция во всех местах, где вообще можно что-либо украсть.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-глава департамента по государственным закупкам и поставке материальных ресурсов министерства обороны Украины Нелли Стельмах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коррупция у нас может появиться в закупках на разных этапах. На этапе определения предмета закупок, например. То есть когда мы пропишем определённые технические характеристики, которые могут выполнить только определённые поставщики. У нас может быть на этапе выбора победителя. Когда отклоняются самые дешёвые предложения, или когда на местах принимают некачественную продукцию. Коррупция существует во всех странах, это вопрос уровня и объёмов», – попыталась оправдаться Стельмах.

В качестве примера воровства она заявила, что продукты питания для украинской армии до сих пор часто закупаются по завышенным в несколько раз ценам.

«Опубликованы все договора, по которым питаются ВСУ, К сожалению, там есть большая разница по одинаковым позициям между ценами разных поставщиков. Причём не такая, что 1-2%. По некоторым позициям разница более чем 150%. Такого быть не должно», – возмутилась эксперт.