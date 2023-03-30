В Киеве возмущены: украинская армия переполнена коррупцией

Вадим Москаленко.  
30.03.2023 08:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 553
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Украина


Несмотря на год войны, в украинской армии продолжает процветать коррупция во всех местах, где вообще можно что-либо украсть.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-глава департамента по государственным закупкам и поставке материальных ресурсов министерства обороны Украины Нелли Стельмах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на год войны, в украинской армии продолжает процветать коррупция во всех местах, где...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Коррупция у нас может появиться в закупках на разных этапах. На этапе определения предмета закупок, например. То есть когда мы пропишем определённые технические характеристики, которые могут выполнить только определённые поставщики.

У нас может быть на этапе выбора победителя. Когда отклоняются самые дешёвые предложения, или когда на местах принимают некачественную продукцию.  Коррупция существует во всех странах, это вопрос уровня и объёмов», – попыталась оправдаться Стельмах.

В качестве примера воровства она заявила, что продукты питания для украинской армии до сих пор часто закупаются по завышенным в несколько раз ценам.

«Опубликованы все договора, по которым питаются ВСУ, К сожалению, там есть большая разница по одинаковым позициям между ценами разных поставщиков. Причём не такая, что 1-2%. По некоторым позициям разница более чем 150%. Такого быть не должно», – возмутилась эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть