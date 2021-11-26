В Киеве возмущены успехом Сербии на газовых переговорах с Россией

Сергей Макогон, руководитель оператора ГТС Украины, опубликовал раздраженное сообщение по поводу итогов вчерашних переговоров президентов Сербии и России, в результате которых сербы сохранили цену на российский газ на уровне 270 долларов за тысячу кубометров.

«Белоруссия платит 128 долларов. А Молдова получила цену 460 долларов за тысячу кубометров. Очевидно, что политическая лояльность является важной составляющей формулы, по которой «Газпром» рассчитывает цену на газ для своих клиентов», – возмущается Макогон в фейсбуке.

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Нервная реакция из Киева удивляет экономиста Александра Дудчака.

«Удивляют обвинения украинских деятелей в адрес «Газпрома» по поводу различий в цене на газ – для Белоруссии, Молдавии, Сербии. Могли бы вспомнить и Германию, и Китай, и Венгрию.

Да, цены отличаются. Украина могла бы получать газ по цене, по которой получает Белоруссия. Если бы, как Белоруссия была частью Союзного государства. На Украине уже не способны понять разницу между государством-участником интеграционного объединения и не-участником. Или в ЕС, куда всё стремится Украина, этому до сих пор не научили?

Ещё украинские функционеры никак не уяснят разницу между ценой по долгосрочным контрактам и ценой на спотовом рынке. И не возмущались слишком низкой ценой весной прошлого года. Тогда они радовались новой формуле ценообразования. За «рынок» боролись? Извольте получить!

«Газпром» не возражал против подписания долгосрочных договоров с Украиной на прямые поставки газа. Нет, Украина не ищет лёгких путей, и предпочитает всё делать, «стоя на лыжах в гамаке».

И почему бы Украине не получить преференции на поставку газа от европейских поставщиков или от американских? Почему бы им не попросить скидку на СПГ, объяснить, что такое «справедливая цена для Украины», и как они все обязаны поддержать своего верного антироссийского союзника?» – сказал Дудчак «ПолитНавигатору».