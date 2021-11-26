В Киеве возмущены успехом Сербии на газовых переговорах с Россией
Сергей Макогон, руководитель оператора ГТС Украины, опубликовал раздраженное сообщение по поводу итогов вчерашних переговоров президентов Сербии и России, в результате которых сербы сохранили цену на российский газ на уровне 270 долларов за тысячу кубометров.
«Белоруссия платит 128 долларов. А Молдова получила цену 460 долларов за тысячу кубометров. Очевидно, что политическая лояльность является важной составляющей формулы, по которой «Газпром» рассчитывает цену на газ для своих клиентов», – возмущается Макогон в фейсбуке.
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Нервная реакция из Киева удивляет экономиста Александра Дудчака.
«Удивляют обвинения украинских деятелей в адрес «Газпрома» по поводу различий в цене на газ – для Белоруссии, Молдавии, Сербии. Могли бы вспомнить и Германию, и Китай, и Венгрию.
Да, цены отличаются. Украина могла бы получать газ по цене, по которой получает Белоруссия. Если бы, как Белоруссия была частью Союзного государства. На Украине уже не способны понять разницу между государством-участником интеграционного объединения и не-участником. Или в ЕС, куда всё стремится Украина, этому до сих пор не научили?
Ещё украинские функционеры никак не уяснят разницу между ценой по долгосрочным контрактам и ценой на спотовом рынке. И не возмущались слишком низкой ценой весной прошлого года. Тогда они радовались новой формуле ценообразования. За «рынок» боролись? Извольте получить!
«Газпром» не возражал против подписания долгосрочных договоров с Украиной на прямые поставки газа. Нет, Украина не ищет лёгких путей, и предпочитает всё делать, «стоя на лыжах в гамаке».
И почему бы Украине не получить преференции на поставку газа от европейских поставщиков или от американских? Почему бы им не попросить скидку на СПГ, объяснить, что такое «справедливая цена для Украины», и как они все обязаны поддержать своего верного антироссийского союзника?» – сказал Дудчак «ПолитНавигатору».
Эксперт уточнил, что цена в 470 долларов для Молдовы – это все равно ниже, чем на рынке, где расценки доходят до 1000 долларов за тысячу кубометров.
«Если бы Россия использовала газ, как инструмент политического или какого-либо ещё давления, она бы не шла навстречу той же Молдавии. Цена, по которой Молдавия получает газ, могла быть гораздо выше, и это было бы в полном соответствии с нынешними условиями и ценами на рынке», – напомнил Дудчак.
Спасибо!
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