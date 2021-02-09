В Киеве возмущены: Вакцинация ЛДНР мешает истреблению населения Донбасса

09.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В Киеве крайне озабочены судьбами «граждан Украины» в связи со стартовавшей ЛДНР вакцинацией российским препаратом, однако удивтельным образом данное беспокойство не распространяется на Крым, в котором, по утверждениям украинской пропаганды, живут такие же украинцы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заместитель Кравчука в делегации Украины в ТКГ требует подать в суд на Россию за то, что она занимается вакцинацией Донбасса. «Потому что мы не знаем, что там происходит, и мы не допустим, чтобы жителей Донбасса травили, проводили на них какие-то опыты неизвестно какой вакциной», – рассказал дипломат.

«А Крым уже – не?» – иронично спросил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Про Крым как-то не было сказано, – отметил в свою очередь Мирошник. – А про вакцину очень точно – люди, которые не могут обеспечить свою страну вакциной, лезут в Донбасс и пытаются ещё кому-то угрожать, рассказывая о том, что они подадут в суд, потому что так сильно у них душа болит за людей, живущих на Донбассе».

«Когда стреляют – у них не болит, когда экономическая блокада, закрывают от поставок продовольствие и прочее – у них не болит, а тут, понимаешь, люди людей начали спасать, гуманитарный груз зашёл – вот тут у них заболела по полной программе», – добавил луганский переговорщик.

Так, ранее Резников в интервью «Укринформу» назвал информацию о вакцинации жителей ЛДНР «слухами», однако выразил большую обеспокоенность.

«Не факт, что это правда. В любом случае, если российские власти на украинской территории, без нашего согласия проводят какие-то испытания на людях неизвестной и несертифицированной у нас вакциной, это является нарушением украинских законов. Они подвергают население Украины риску и должны нести за это ответственность. Но главное, что таким образом они еще раз подтверждают наличие контроля со стороны России на этих оккупированных территориях. И этим мы обязательно воспользуемся во всех международных судебных инстанциях», – сказал Резников.

«Львовский адвокат расстраивается, когда нарушаются их планы по истреблению населения Донбасса. А истребление – это уже преступление, за которое амнистия не предусмотрена», – комментирует Мирошник в своём Telegram-канале.