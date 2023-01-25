В Киеве возмущены: ВСУ нечем сражаться, а Зе-команда врёт по ТВ

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ВСУ испытывают жесткую нехватку миномётов и снарядов к ним. Однако украинское руководство даже не пытается наладить производство этого примитивного оружия.

Об этом в интернет-канале «Alpha media» заявил украинский политтехнолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам не хватает мин всех калибров, и миномётов. Миномёт представляет собой трубу (из хорошего материала, а не «то что попало», как у нас периодически делают). Их делали в начале прошлого века, и ничего принципиально не изменилась. На Западе как раз не хватает калибров 122 и 82, ведь это советские калибры. И тут они нам помочь не могут. А у нас этих миномётов и мин к ним не хватает нашей пехоте на передовой, чтобы наступающего врага засыпать миномётным огнём», – сказал политтехнолог.

Кочетков возмутился, что в украинской армии жесткий дефицит даже оборонительного вооружения, а президент Украины Владимир Зеленский и его команда продолжают снимать ролики.

«Изготовить можно, но ни малейшего желания. Только показуха. Сколько-то снарядов изготовили, показали по телевизору… но в скачкообразной массовости производства не происходит. Телевизор показали, и уже задача вроде выполнена. А она не выполнена, пока у всех бойцов на фронте не будет этого хозяйства столько, сколько нужно, с запасом. А у нас всё заканчивается телевизором. Как вытравить из нашего руководства этот шоу-бизнес, я прям не знаю», – резюмировал он.