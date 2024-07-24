В Киеве возмущены: яхта Медведчука вышла на свободу из-за халатности украинской генпрокуратуры

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Окружной суд города Сплит в Хорватии отменил арест яхты принадлежащей обвиняемому на Украине в государственной измене и депортированному в Россию по обмену на «азовцев» политику и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале влиятельный нардеп от оппозиционной Зеленскому партии «Голос» Ярослав Железняк.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Речь идет о 92-метровой яхте Royal Romance, которая входит в число крупнейших в мире. Судно высотой 29 метров имеет 6 этажей и оснащено двумя лифтами. Ее стоимость оценивают в $200 милн.

Яхта Медведчука была передана в управление АРМА (Нацагентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) для ее реализации постановлением Лычаковского райсуда Львова от 11 апреля 2022 года. В течение следующего года Нацагентство искало механизмы решения вопроса управления находящимся за пределами страны имуществом.

Недавно глава АРМА Елена Дума сообщила, что возглавляемое ею нацагентство ведет переговоры с аукционным домом Boathouse Auctions (США) об организации продажи яхты.

По словам депутата Железняка, причиной отмены ареста яхты хорватским судом стало отсутствие обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генпрокурора Украины. Депутат боится, что теперь Украина может потерять этот актив.

«АРМА не может реализовать арестованную в Хорватии яхту Медведчука. Более того, Украина в принципе может потерять этот актив», – предупреждает нардеп.

«Давайте еще раз: вчера вышла новость, что яхта арестована. Это так. По производствам в Украине. А яхта-то в Хорватии. И нам, для того чтобы реализовать яхту, нужно как раз решение там. И судьи в Сплите (как и многие другие европейские суды) говорят: «Если вы в рамках своих уголовных производств арестовываете что-то, то уже доводите уголовное производство до логического завершения». И так как отсутствовал обвинительный акт от ОГПУ, то суд Сплита отменил арест. Что делает невозможным продать яхту и привлечь деньги в бюджет», – разьясняет Железняк.

Депутат также предупреждает, что разьяснения от украинской Генпрокуратуры, что яхта находится под бессрочным арестом, не должны успокаивать.

«Санкции в ЕС обладают свойством иногда быть отмененными. Поэтому можно хоть еще три ареста то в Печерском, то Лычаковском суде наложить, но яхта же в Хорватии», – добавляет украинский политик.