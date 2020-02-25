В Киеве возмущены: Зеленский избавляется от самого действенного антироссийского оружия

25.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Проводимая украинским президентом Владимиром Зеленским и его командой политика окончательно уничтожит ракетную отрасль, что в итоге лишит Киев «самого действенного» оружия против России.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.TV» заявил киевский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство в новом оборонном заказе хочет полностью уничтожить ракетную отрасль Украины. Зеленский ничего в этом не понимает, как членопианист может что-то понимать в ракетах?» – возмутился Соскин.

Он также недоволен молчанием «авторитетных» украинских политиков.

«Я удивлён, что Гарбулин, Марчук и Кучма, вы чего молчите? Я понимаю, что уже тяжело по бренному миру ходить, но вы же не молчите, вы же скажите прямо, что они хотят уничтожить нашу ракетную мощь, что это предательство.

Только нужно назвать со стороны кого, министр обороны значит представитель пятой колоны, кто это делает, начальник генерального штаба? Кто хочет уничтожить ракетную систему защиты Украины, вот о чем надо говорить», – потребовал эксперт.

По мнению Олега Соскина, «способные уничтожить Россию» украинские ракеты якобы являются страшным кошмаром для Москвы.

«Потому что ракеты – это фактически она из мощнейших составляющих нашего оборонного потенциала и естественно, что этими ракетами мы можем нанести удары, которые приведут к колоссальным разрушениям российского геоэкономического и политического пространства, и тем более города же их рядом.

Для Путина и для кремлевских башен это просто страшный удар, самый страшный удар которого они боятся, это удар по их территории. В ответ на переход к боевым действиям на территории Украины» – резюмировали Соскин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне мэр Днепропетровска и руководства «Южмаша» обратились к Верховной раде с требованием экстренно выделить предприятию 210 миллионов гривен.

Из-за недостаточного финансирования на «Южмаше» начались задержки в производстве, рост долгов по зарплатам для почти 5 тысяч сотрудников, сокращена продолжительность рабочей недели.

«Ситуация, которая сейчас сложилась на «Южмаше», ставит под сомнение выполнение заказов предприятия. Так, в нынешнем году здесь должны начать масштабное производство узлов и комплектующих ракетной техники для компании «Noosphere», которая заключила с заводом ряд контрактов для американского заказчика – компании «Firefly», – делятся опасениями в горсовете Днепропетровска.