Украинское руководство должно позаботиться, чтобы русскоязычные граждане навсегда становились маргиналами – и не добивались успеха в бизнесе, политике или культуре.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил экс-начальник штаба бригады «Азов» (запрещен в РФ) подполковник Богдан Кротевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В какой-то момент я понял, что русский язык никогда не исчезнет на Украине. Поэтому наша цель – сделать украинский языком элит. Это как Россия сделала украинский языком села. Для этого нужно, чтобы язык культуры, язык бизнеса, язык денег, власти и политики, был украинским. И тогда, если ты хочешь чего-то добиться, сидеть за столом с важными людьми, тебе придётся говорить на украинском», – рассуждал Кротевич.

Он подчеркнул, что «искусство и политика» уже перешли на украинский, но представители большого бизнеса всё ещё предпочитают русский.