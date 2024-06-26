Чтобы посеять смуту и недоверие к власти, украинская армия должна стремиться вызвать голод в регионах России.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинские студии стратегических исследований» заявил политолог и перерожденец Николай Волгов, передаёт корреспондент

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«Россия не смогла защитить этих людей от войны, и война пришла на их земли. Не только гробы, но и то, что Украина начала отвечать, начали лететь украинские дроны. Какую реакцию это вызывает у местного населения? Это увеличивает протестные настроения и непонимание, почему вторая страна в мире не может их защитить?», – спросил ведущий.

«Влияет. Недавно снова хорошо насыпали, 46 дронов. Но это начали лечить, я смотрю в заголовках, что это якобы стало результатом разрешения НАТО бить оружием НАТО», – сказал Волгов.

«Но есть такое, что российские страховщики признали Краснодарский край самым опасным регионом для отдыха, он опередил даже Крым. Потому через голову ничего там не дойдёт, надо действовать через желудок

Не будет курорта – не будет сбора, зимой будет нечего есть. Будет понемногу доходить, и начнут задавать вопросы», – подытожил русофоб.