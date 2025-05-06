В Киеве возопили: «Ужас. Трамп нас лишает мирового лидерства США!»

Вадим Москаленко.  
06.05.2025 08:42
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Под началом Дональда Трампа США всё больше стараются никуда не вмешиваться и не быть страной-посредником.

Об этом в эфире радиостанции «Лучшее радио Израиль» заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Под началом Дональда Трампа США всё больше стараются никуда не вмешиваться и не быть...

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Ведущий выразил обеспокоенность, пытается ли что-то предпринять Дональд Трамп в связи с эскалацией между Индией и Пакистаном, чтобы как-то урезонить стороны.

«Да, сделал [заявления] – сказал, что они должны сами разобраться. Они сами должны разобраться! Он заранее отстранил США, что сам в это вмешиваться не будет. Мы лишены мирового лидерства, понимаете? В этом-то весь и ужас ситуации! США стараются никуда не вмешиваться, не быть страной-посредником, предлагают ядерным государствам разбираться самим в очередном конфликте», – возмутился Портников.

«Я боюсь, что этот дефицит лидерства скоро будет сказываться и на Ближнем Востоке, и это будет куда более опасная по последствиям ситуация, чем то, что мы наблюдаем между Индией и Пакистаном», – добавил пропагандист.

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