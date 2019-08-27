В Киеве впервые потребовали свернуть плакат «Смерть России!»

27.08.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве вторые сутки обсуждают происшествие на фестивале «Спорт для всех», где украинские националисты попытались развернуть плакат «Смерть России», что вызвало возмущение спортсменов.

Видеозапись инцидента опубликовали очевидцы в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конфликт начался под Аркой дружбы народов в центре Киева. Мужчина обратился к националистам, которые держали транспарант с надписью: «Смерть России», с требованием убрать плакат. После отказа спортсмен попытался отобрать растяжку. К нему на помощь пришли другие участники соревнований и зрители, а к праворадикалам подтянулись люди в форме.

«Вся эта площадь арендована Министерством молодёжи и спорта под спортивный праздник. Спорт не имеет границ», – сказал один из организаторов.

Однако поддерживаемые «ветеранами АТО» националисты настаивали на своем.

«Россия – наш враг! Чемодан – вокзал – Россия», – закричали нацики.

«Наши дети ездят выступать в Россию, в прошлый раз шесть медалей у неё выиграли…Вы провоцируете ситуацию», – попытался спортсмен увещевать «активистов».

«Это ваши кацапы, ваши спортсмены провоцируют ситуацию», – не захотели успокаиваться праворадикалы.

Конфликт удалось погасить, не допустив драки, и возмущение праворадикалов перешло в соцсети. Так, произошедшее прокомментировал на своей странице в Facebook националист Владимир Карцовник.

«Титуханы от спорта вырывают плакат «Смерть России». Иначе они на соревнования в любимую расеюшку не смогут поехать», – возмутился он.