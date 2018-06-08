08.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Киеве врач-онколог из Донбасса отказалась лечить больного раком боевика «АТО»

В украинском национальном институте рака отказались лечить больного раком ветерана «АТО», назвав его «убийцей».

О данном инциденте в своём телеграмм-канале сообщает праворадикальная группировка С14, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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26-летний боевик Виталий Драган, у которого диагностировали опухоль лимфатической системы, обратился в Национальный институт рака в Киеве за помощью.

В медицинском учреждении на требование предоставить ему льготы, он получил отказ.

«Ты что думал, что ты в «АТО» пошел и тебе будет все бесплатно?! Какие льготы могут быть?! Если бы вы там стреляли в талибов, как афганцы, а так вы убивали братский народ», – так ему ответила врач Анна Губарева.

Как дальше объяснил сам боевик, за все лечение с него потребовали 200 тысяч гривен.

Сама лечащий врач Анна Губарева от своих слов не отказывается, но подчеркивает, что основной причиной отказа является не статус участника «АТО», а то, что государство не даёт льгот на лечение онкологии участникам АТО.

«Мне некогда заниматься политикой. Я никакая не сепаратистка, я не виновата в том, что мои родители родились в Донбассе и меня там родили. Государство не заботится о них, их просто посылают туда, и все. А потом они еще будут виноваты так же, как афганцы. Зачем туда шли и стреляли неизвестно в кого – в своих. Вот так я сказала», – сообщила она.