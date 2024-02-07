В Киеве все громче разговоры о «корейском сценарии»

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Вбрасывая информацию о большом количестве российских резервов, готовых выдвинуться в бой то на Харьковском, то на другом направлениях, западные СМИ создают нужный информационно-психологический фон для согласия Киева на заморозку конфликта и раздел страны по примеру двух Корей.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил военный эксперт, выходец из Луганска Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Снегирева, в эту же канву ложатся и заявления различных западных представителей, вроде того, что недавно озвучил экс-генсек НАТО Джеймс Ставридис, который усомнился в способностях Украины вернуть утраченные территории.

«Вброшена информация, и вброшена в украинское общество с целью создания соответствующего морально-психологического климата. А для чего? А, наверное, чтобы заставить политическое и военное руководство Украины все-таки прислушиваться к тем сценариям, к так называемому «корейскому сценарию», – сказал эксперт.

«Вы думаете случайны заявления и эта волна информационная в западных СМИ, и заявления Ставридиса о возможности? Совпадение бывает в индийском кино, когда папа узнает сына по носкам матери через 20 лет. Вот это случайность, а у нас это – тонкий расчет. Когда Ставридис фактически дублирует заявления покойного Киссинджера – это третье подобное заявление, уважаемые товарищи», – заявил Снегирев.