В Киеве все не глупее Арестовича, которому нечего бояться в своей Америке – укро-телеведущий

Вадим Москаленко.  
12.02.2024 18:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Произвол, Россия, Скандал, СМИ, Украина, Цензура


Бежавший в США экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович с безопасного расстояния может себе позволить переобуваться в отношении президента РФ Владимира Путина и болтать из заграницы то, что боятся сказать на Украине.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавший в США экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович с безопасного расстояния может себе позволить...

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Журналиста попросили прокомментировать реакцию Арестовича на интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.

«Сказал о том, что Путин, в принципе, нормальный парень, ну а чего вы от него ожидали? Он добивается своих целей теми путями, которыми он может, которые ему доступны. Надо вообще с ним за переговоры садиться», – пересказала ведущая канала мысли беглого экс-советника.

Дикий ответил, что «это его видение».

«Значит, он изменил свою мысль. Сначала он там гнал на Путина, обливал его дерьмом, теперь он по-другому на это смотрит. И это, наверное, в рамках каких-то правил. Так что бросать какие-то резкости в его сторону нет особого смысла, это наоборот – только пиарит этого человека.

В какой-то степени, он говорит рациональные вещи, я соглашусь с ним, это правда. Я думаю, и вы это понимаете, да многие это понимают.

Просто мы живём в своей карме, тут нельзя кое-что говорить, потому что это вызывает особый напряг», – отметил он.

«Более того, у людей большой страх возникает, потому что тенденция закручивания гаек и доминирования полицейского режима – это же очевидно, это бросается в глаза», – добавил журналист.

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