В Киеве все жарче. После Фарион пришли за Арестовичем

Если посмотреть на ленту СБУ, то мы убедимся – там ни дня не проходит без задержания того или иного врага народа или предъявления ему подозрения.

И это тоже вполне объяснимо – сужающаяся на Украине с каждым новым арестом база потенциальных предателей не уменьшает аппетитов раскормленной и разросшейся охранки. Сажать все равно кого-то надо – и в назидание остальным, и для отчетности, и просто затем, чтобы репрессивная машина не заржавела без дела.

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И вот после того как СБУ прожевала тушку Фарион, настала пора еще одного знакового персонажа украинского политикума.

Украинская «революция» начала жрать одного из самых известных своих «детей» – Алексея Арестовича, в первый год войны ставшего узнаваемым во всем мире «лицом» Зе-режима, а потом соскочившего с потерявшего устойчивость корабля и отправившегося в свободное политическое плавание, как говорят злые языки, не без финансовой и медиаподдержки томящегося в Вене в ожидании экстрадиции в США газового олигарха Фирташа и бывшего главы администрации Януковича Сергея Левочкина.

Сначала о проблемах Арестовича с укрозаконом сообщила скандальная депутатка Рады из мелконационалистической партии «Голос» Наталья Пипа.

«На гражданина Арестовича открыто уголовное производство. Ждем как можно более быстрого (но сомнительного) возвращения разведчика в Украину», – написала она в соцсети и многие восприняли это как очередной обмен шпильками.

Однако затем Нацполиция официально подтвердила информацию Пипы. Согласно сообщению ведомства, производство в отношении бывшего советника Офиса Зеленского открыли по ч. 1 ст. 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения) после обращения группы депутатов во главе с Натальей Пипой.

Речь идет о подзабытом уже скандале вокруг уличного музыканта из Одессы, певшего Цоя во Львове в тот момент, когда к нему дое**лась Пипа сотоварищи. Тогда же, уже вживавшийся после отставки с Банковой в новую для себя политтехнологическую личину «защитника русскоязычных» Арестович, потребовал привлечь Пипу по статье о разжигании межнациональной розни, и на депутатку завели уголовное дело.

Теперь же непредсказуемое колесо украинской Фемиды сделало оборот назад и уже самому Арестовичу вменяют «ложное сообщение о преступлении».

При этом основные каналы распространения информации в Незалежной молчат, будто набрав в рот воды. Происходящее укладывается в формулу, высказанную не так давно Арестовичем:

«Мы вынуждены узнавать, что происходит в нашей стране, из отдельных статей в западной прессе, из анонимных Telegram-каналов, из слухов, из пресс-конференций с западными лидерами».

Вот и о проблемах самого Арестовича мы узнали из фейсбука, и только лишь потом – из компетентного источника.

Есть подозрение, что взявшая разбег украинская Фемида на этом не остановится. Не зря же секретарь СНБО Данилов не так давно делал прозрачные намеки в интервью изданию Liga:

«Я не знаю, с какого перепугу там кто-то с цепи сорвался и начал махать крыльями. СБУ должна очень внимательно это все отрабатывать. Поверьте, пройдет время, мы с вами многое увидим».

Эти слова были сказаны сразу после анонса Арестовичем своего похода в президенты и обнародования политической программы, среди демагогических пунктов которой были вполне конкретные предложения отказаться от отвоевывания потерянных земель военным путем и идти в НАТО в том виде как есть – по заветам старика Киссинджера.

Многие тогда еще удивлялись – как это так выходит, что за куда меньшую крамолу люди оказываются в кутузке с перспективой провести там ближайшие 15 лет, а тут человек смело и безбоязненно говорит вслух то, о чем на Украине даже думать запрещено. Впрочем, секрет такой смелости экс-советника вскрылся довольно быстро – он предусмотрительно удрал в США и уже с безопасного расстояния режет правду-матку, обличая режим, которому еще недавно служил.

Нынешнее дело – не первое. В прошлом месяце Арестовича уже обвинили в «изготовлении и распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и национальную нетерпимость». Тогда поводом послужила фраза во время эфира на платном инфоцыганском семинаре «Ищите женщину» о том, что женщины — это «создания», которых хочется «трахнуть» и «придушить».

Можно не сомневаться, за вторым делом поспеет и третье. Да хотя бы за недавнее сравнение Арестовичем украинцев с дикарями, сделанное на полях сноса киевского памятника Пушкину. Чем не оскорбление национального достоинства и в особо извращенной форме?! Не это, так найдут что-то другое – за прошедшие годы Арестович успел наговорить многое – только успевай собирать камни.

Недоброжелатели при этом не верят в искренность претензий режима к своему бывшему спикеру и подозревают Банковую и ее клевретов из охранки в желании таким нехитрым способом раскрутить Арестовича в качестве спойлера Зе – в ореоле гонимого за правду.

Насколько эта версия соответствует действительности сказать трудно. Скорее нет, чем да.

Арестович сейчас легализует в дискурсе самые неприемлемые для Зеленского сценарии финализации военного конфликта, корни которых уходят в американские элитные круги. Судя по этой линейке тезисов, он работает на другую команду, интересы которой пересекаются с интересами венского сидельца Фирташа и его компаньонов.

Косвенным подтверждением этой связи может служить редполитика руководимого еще одним венским эмигрантом Гужвой и запрещенного на Украине издания «Страна», входящего в орбиту интересов Фирташа и Левочкина. «Страна» больше других расписывает «подвиги» Арестовича – буквально каждый чих.

При этом не стоит преувеличивать и шансы Арестовича в украинской политике. Будучи вытеснен за пределы поляны, он имеет такие же шансы, как барселонец Шарий, то есть никаких. А уголовные дела станут надежным гарантом его невозвращения обратно в Киев при нынешнем режиме, а значит – и неучастия в любых легальных процедурах типа выборов. Его банально не зарегистрирует кандидатом ручной ЦИК Зеленского.

Единственная уготованная Арестовичу в таких условиях роль – это роль дистанционного тарана, которым будут расшатывать режим его оппоненты. Или роль «торпеды», которая будет репутационно уничтожать Зе с его окружением. Ну и в третьих, роль генератора смыслов, которые затем уже будут подхватывать и разносить другие. Арестович, с его огромным инфоцыганским опытом манипулятора, как ни крути – ценное приобретение.

Сейчас бессмысленно гадать, в интересах кого именно будет раскачивать лодку Арестович. Может статься и так, что конкретного, согласованного и утвержденного анти-Зе-коалицией имярека в настоящий момент вообще нет. И все это просто работа впрок, задел на будущее.

Ведь, как известно из азов маркетинга, заходить на перспективный рынок надо не летом, в разгар сезона и на пике спроса, а зимой, когда все на спаде и все уверены, что ловить тут нечего. Зато, поднимаясь с нуля можно достичь куда более впечатляющих результатов – именно за счет эффекта низкой базы.