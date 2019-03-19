В Киеве всех без исключения жителей ЛДНР объявили предателями

19.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если человек остался жить в республиках Донбасса, отказавшись защищать Украину, он якобы автоматически стал изменником и преступником.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил экс-глава УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, сказавший, что не верит в реинтеграцию Донбасса, которую, как говорят, нужно начинать с борьбы за умы людей.

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“Мы с ума не можем начать, ведь московская пропаганда сильнее, а наша пропаганда – отсутствует. Во-вторых, очень большое количество этих людей уже задействовано в преступлениях. Имею в виду не только тех, кто стрелял, но и тех, кто организовывал референдум, так называемые выборы, те, кто сейчас работает в оккупационной администрации, те, кто работает в школе и учит детей по методичкам оккупационных администраций.

То есть все, кто так или иначе выполняет свои обязанности по жизнеобеспечению оккупированных территорий, – это люди, которые несут ответственность за все, что происходит. Этим людям не может быть прощения. Донбасс может быть реинтегрирован только военным путем , а большинству тех людей, которые там сейчас находятся, придется уехать в Россию”, – заявил националист.

По его словам. не имеет значения, что не все жители ЛДНР сотрудничают с тамошними властями.

“Гражданин отвечает за свое государство, за свое гражданство, и это означает не только право избирать, но и ряд обязанностей. И гражданин в условиях оккупации должен или воевать с оккупантом, или бежать от оккупанта. Если он не бежит от оккупанта, остался в оккупации и хорошо себя там чувствует, не выполняя главную обязанность гражданина – защищать свою страну, то он преступник, предатель. Поэтому у меня нет никаких сантиментов к людям на оккупированных территориях. Они должны были воевать или покинуть эти территории, если не могли воевать. Они не убежали и не воевали, поэтому должны понести наказание”, – резюмировал Корчинский.