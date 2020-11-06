В Киеве всерьёз обеспокоены утечкой на Запад информации с правдой о Донбассе

06.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Распространение информации о ДНР и ЛНР – это серьёзная опасность для Киева, поскольку, таким образом, мир узнаёт о ситуации в Донбассе из источников, которые не контролируются украинскими властями.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила директор ГО «Восточная правозащитная группа» Вера Ястребова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня продвигают идею и пытаются легимитизировать так называемые незаконные вооруженные формирования, как ЛНР и ДНР. К сожалению, мы должны констатировать, что работа проводится очень системно. Тот ресурс, который вкладывает РФ в этих лоббистов, он практически неограниченный. Это может привести к тому, что историческая картина будет искривляться, и имидж т.н. незаконных формирований в других странах будет более благоприятный.

Незаконные вооруженные формирования распространяют институт так называемых представительств ДНР. Чешская Республика, Бельгия, Франция, Финляндия, даже Греция. Такая же картина, такой же сценарий Российская Федерация воплощает, создавая представительства так называемой ЛНР. Я представлю страны: Италия, Республика Конго и другие», – пожаловалась «правозащитница».

«Кроме того, целый ряд организаций, которые используя идею псевдофашизма, борьбы с псевдофашизмом, борьбы за национальную идею, за права российских граждан, продвигают и постоянно навязывают на международной арене то, что войны нет, что Российская Федерация защищает своих граждан, что, как-будто, у этих формирований есть будущее, и тем самым искажая понимание у граждан других государств.

То есть, сегодня они создают ту повестку, которая им, по их мнению, даст возможность сделать так, чтобы их признали, эти незаконные вооруженные формирования. И я считаю, что это крайне важный аспект – говорить об этом сегодня, заявлять об их намерениях и их методах ведения гибридной войны с Украиной, и всё-таки стараться им противодействовать», – паникует русофобка.