В Киеве всё ещё надеются сорвать контракт «Газпрома» с Венгрией

23.10.2021 18:20 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Запуск «Турецкого потока» и заключённый Венгрией контракт с «Газпромом» уже привели к уменьшению транзита газа через Украину на 20 процентов.

Об этом в эфире «4 канала» заявила бывшая замглавы МИД, советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Насколько работа «Турецкого потока» влияет на то, что уменьшается количество газа через украинскую ГТС?» – спросила телеведущая.

«К сожалению, очень влияет, – признала советник. – И то, что мы в этом месяце поставляем на 20% меньше, чем запланировано, это также результат запуска «Турецкого потока» и это также результат заключённого Венгрией контракта с «Газпромом» о поставке газа в Венгрию». Чиновница заверила, что Киев всё ещё надеется помешать исполнению российско-венгерского контракта. «Это прямое манипулирование рынком, на которое все обращают внимание. И я думаю, что скоро будут какие-то определенные движения в направлении по защите интересов в отношении конкуренции на европейском рынке, и будет обжалован этот контракт, который заключил «Газпрома» с Венгрией», – заверила Зеркаль.

Напомним, что Киев декларирует, будто бы отказался от закупок российского газа, но при этом настаивает на необходимости сохранения транзита российского топлива через свою территорию.

Это объясняется тем, что украинская верхушка имеет теневые доходы от фейковой «реверсной схемы» закупки того же российского газа, но через фирмы-прокладки в ЕС. При этом транзит также обеспечивает Украину миллиардными доходами ежегодно, которые Киев не хотел бы терять, несмотря на обвинения в «агрессии» и «оккупации» в адрес Москвы.