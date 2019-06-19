В Киеве всё ещё живут надеждой на «возвращение Донбасса»

19.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Политика предыдущего президента Украины Петра Порошенко была полностью провальной, она завела страну в кризис, не принеся при этом ни одной победы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил киевский правозащитник Владимир Чемерис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Политика, которую проводил предыдущий режим, была провальной, ситуация зашла в тупик. Предыдущая власть показала, что она не способна или не хочет установления мира, что означает и обмен военнопленными, и прекращение огня, и в итоге возвращения Донбасса в состав Украины. Эта политика привела к тому, и Макрон об этом прямо сказал, что сейчас идёт речь о возвращении России в ПАСЕ.

Путь не переговоров, а политических заявлений и так называемых санкций ещё ни разу не привёл к тому, чтобы РФ пошла на какие-то уступки. Необходимо понимать, что надо предлагать какие-то другие шаги, другие модели, вместо того, чтобы идти по абсолютно провальной политике предыдущей власти», – отметил он.

По мнению правозащитника, новый президент Владимир Зеленский с точностью повторяет шаги своего предшественника, что должно стать сигналом как для Европы, так и для народа Украины.

«К сожалению, Владимир Зеленский не продемонстрировал ничего, кроме повторения того, что было сказано дипломатами предыдущего режима. Это сигнал не только для Европы, но и для 73%, которые проголосовали за Зеленского, потому что надеялись какого-то прорыва в вопросе мира, обмена. Сигнал, – что изменений пока что не предвидится», – добавил Чемерис.

Эксперт подчеркнул, что если Владимир Зеленский продолжит в том же духе, то может закончить как Пётр Порошенко, и дал украинскому президенту несколько советов по корректировке проводимого курса.

«Если президент Зеленский не хочет повторить судьбу Петра Порошенко, который был избран как президент мира, помним его заявление: «Мир установим за три недели». Если он действительно каким-то образом сможет исполнить волю 73% украинцев, то можно ожидать, каких-то мероприятий, которые в силах сделать один президент, без парламента, и будут какие-то законодательные изменения, которые сделают главное – дадут Украине победу.

Победа – это когда украинцы перестанут убивать украинцев и Донбасс вернётся. Поражение – это война, продолжение убийств, и Донбасс продолжит находиться вне Украины.

Нам для того, чтобы вернуть Донбасс, необходимо измениться тут, внутренне. Нужно прекратить политические репрессии, политику подавления гражданских свобод, прекратить политику антисоциальных реформ. Это не уступки кому-то, это необходимо нам самим», – резюмировал правозащитник, забыв добавить, что кроме прекращения огня, на «возвращение Донбасса» необходимо получить согласие его жителей, потерявших родственников и земляков под украинскими обстрелами.