В Киеве всё порешали: «Перемога» реальна – надо только нанести поражение русским

Вадим Москаленко.  
17.09.2024 19:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 474
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Только после полного разгрома российской армии на каком-то участке фронта Киев может рассчитывать хотя бы на заморозку линии разграничения по «корейскому сценарию».

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Только после полного разгрома российской армии на каком-то участке фронта Киев может рассчитывать хотя...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Моё глубокое убеждение, что надо просто посчитать, сколько на оккупированных территориях находится российской техники, российских солдат, выделить деньги на производство вооружения и нанести разгром российской армии. Я только так вижу.

То есть, когда разгром российской армии будет нанесён, тогда можно будет говорить об остановке войны на какой-то линии… 38-я параллель, корейский вариант, финский вариант – много говорят», – рассуждал он.

«Под разгромом я понимаю то, что, допустим, 15 тысяч единиц российской техники, которая находится на оккупированной территории, будет уничтожена за несколько дней. То есть мы сделаем столько дронов дальнобойных, средней дальности и ближних, что вся техника, все ж/д-узлы, все мосты, все логистические цепочки будут уничтожены за несколько дней.

А это реально сделать! Просто выделить деньги, те триллионы, которые у нас выделяются на развязки, надо направить на дроны, сделать их – и нанести поражение. Тем более, сейчас делают FPV-дроны, которые с кассетными боеприпасами, то есть можно и пехоту уничтожать тоже», – рассудил Себастьянович.

«То есть на каком-то участке фронта надо нанести разгром. Когда будет разгром российской армии хотя бы на каком-то участке фронта, тогда можно говорить о том, что линия может быть зафиксирована, после разгрома этого», – разошёлся киевский деятель.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть