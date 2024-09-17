В Киеве всё порешали: «Перемога» реальна – надо только нанести поражение русским

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Только после полного разгрома российской армии на каком-то участке фронта Киев может рассчитывать хотя бы на заморозку линии разграничения по «корейскому сценарию».

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моё глубокое убеждение, что надо просто посчитать, сколько на оккупированных территориях находится российской техники, российских солдат, выделить деньги на производство вооружения и нанести разгром российской армии. Я только так вижу. То есть, когда разгром российской армии будет нанесён, тогда можно будет говорить об остановке войны на какой-то линии… 38-я параллель, корейский вариант, финский вариант – много говорят», – рассуждал он.

«Под разгромом я понимаю то, что, допустим, 15 тысяч единиц российской техники, которая находится на оккупированной территории, будет уничтожена за несколько дней. То есть мы сделаем столько дронов дальнобойных, средней дальности и ближних, что вся техника, все ж/д-узлы, все мосты, все логистические цепочки будут уничтожены за несколько дней. А это реально сделать! Просто выделить деньги, те триллионы, которые у нас выделяются на развязки, надо направить на дроны, сделать их – и нанести поражение. Тем более, сейчас делают FPV-дроны, которые с кассетными боеприпасами, то есть можно и пехоту уничтожать тоже», – рассудил Себастьянович.

«То есть на каком-то участке фронта надо нанести разгром. Когда будет разгром российской армии хотя бы на каком-то участке фронта, тогда можно говорить о том, что линия может быть зафиксирована, после разгрома этого», – разошёлся киевский деятель.