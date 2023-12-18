В Киеве всё придумали: Выгнать «Угорщину» из ЕС и включить вместо неё Украину

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Решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС – это явная «перемога», однако нужно понимать, что процесс будет длиться годами, и не факт, что к моменту финиша этих переговоров сам Евросоюз не потеряет свою привлекательность.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист-перебежчик, воюющий в ВСУ, Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что наши дожали этот вопрос, факт, потому что его (ЕС) бюрократия опять активно пыталась заболтать, отложить, всё-таки Украина переговоры начала. Я отношусь к этому очень спокойно, потому что я не очень уверен в том, что нам уж очень сильно нужно в такой, как сейчас, ЕС. Он тоже нуждается в реформах, там тоже очень тяжёлая бюрократия, эти все общие голосования. То есть – я не ставлю вопрос так, что всё плохо, или мы в ЕС – и завтра будем сыты, счастливы с пенсией по 1000 евро. Люди сталкиваются, говорят, европейская бюрократия хуже украинской, сложнее, медленней. Так что процесс [вступления в ЕС] не будет простой, я думаю, что вопрос – наверное… это будут годы, не десятилетия, но годы. Посмотрим, что будет к моменту финиша этих переговоров с самим ЕС, какие реформы он пройдёт. Как по мне, так можно просто завтра исключить «Угорщину» (Венгрия – ред.) и добавить Украину, Евросоюз только выиграет», – вещал ВСУшник.

Что касается премьера Венгрии Виктора Орбана, который пошёл на компромисс в вопросе начала переговоров о вступлении Украины, но «забанил» выделение Киеву 50 миллиардов помощи, здесь Сазонов выразил уверенность, что в Евросоюзе обойдут мнение Будапешта.

«Выделят без него, выделят в обход Венгрии, деньги пойдут не от Евросоюза, а от отдельных государств, те же 50 миллиардов пойдут, через другие страны. Технически вопрос уже решён», – пообещал беглый заукраинец.