В Киеве всполошились: нефтяное эмбарго озолотит РФ и добьёт Украину

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Новости Украины

Цены в ЕС на нефтепродукты могут возрасти, благодаря чему РФ получит намного больше прибыли от своего экспорта, чем планировалось, в то же время – на украинском рынке ожидается только острая нехватка топлива.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эмбарго будет касаться, как и нефтяного сырья, так и нефтепродуктов, и будет действовать, начиная с пятого декабря, что касается нефти, и начиная с пятого февраля следующего года, что касается нефтепродуктов. Влияние этих ограничений можно будет оценить нескоро. Скорее всего, идет речь только об итогах 2023 года. Влияние это будет длительным, но оно не будет однозначным. Потому что под запрет после пятого февраля попадет только 43% российского нефтяного экспорта. Это где-то 3% от мирового потребления», – заявил Рябцев

По его словам, повышение цен на топливо приводит к тому, что РФ хватит оставшихся мощностей, чтобы заработать на экспорте еще больше.

«Поскольку другие поставщики не гарантируют увеличения выработки, которое способно компенсировать выпадание таких объемов поставок, то цены на нефть марки «Brent» могут увеличиться после первых результатов введения этого эмбарго. Этот рост оценивается в 140-150 долларов за баррель. Это означает, что нефтепродукты в Европе могут подорожать. И если в ЕС увеличение розничных цен будет не настолько существенным, потому что там 60% цены составляют налоги, то в других странах эмбарго может привести к нехватке топлива. И на украинском рынке. Благодаря увеличению цен РФ в этом году и следующем получит намного больше доходов от собственного экспорта, чем планировалось», – добавил эксперт.