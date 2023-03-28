В Киеве всполошились: «Зря вы Россию называете вассалом Китая»

Даже если территориальные споры между русскими и китайцами будут решены в пользу Пекина, ничем хорошим для Китая это не обернётся.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в Белоруссии, экс-член переговорной группы в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня очень удивляет позиция многих специалистов, которых я уважаю, что в этой дуэли, угрозе, что Путин – вассал. Дорогие мои, айсберг перевернуть невозможно! Поймите вы, что одна треть айсберга торчит из воды, две трети в воде. Попытки перевернуть айсберг – Си Цзиньпина туда поднять, невозможны. Китай был, есть и на данном этапе будет оставаться под водой. Мы просто не понимаем проблемы Китая. Это гигант, для которого моргание глазом в каком-то конце мира оборачивается трагедией ежеминутно. Отсюда нужно понять, что была только одна причина. Си Цзиньпин давно не идиот, и к этому московскому фюреру он бы никогда не поехал, если бы у него не было на плечах груза, который называется Китай», – объяснял экс-дипломат.

Он добавил, что риторика экспертной среды и СМИ о том, что Китай для России «старший брат», крайне вредна.

«Не может там Китай доминировать, не может! Поймите, что даже переданные Китаю земли – это тактический шаг, который завтра будет повёрнут против Китая. Россия и вся эта клика – когорта бандитов, которые будут использовать кого угодно и как угодно. Потому что будут писать одно, говорить другое, делать третье. И Китай с его мегаразмером, масштабами, не понимает, что он делает в этой ситуации. Якобы он решает какие-то свои вопросы – нет! Нет, не решает», – пустился в истерию Бессмертный.