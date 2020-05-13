В Киеве вспомнили, как поляки гноили западных украинцев в концлагерях

13.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Республика польская до 1939 года проводила репрессии против украинского и белорусского населения на Галичине, а несогласных с проводимой политикой ополячивания помещали в концлагеря.

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил учитель истории УГЛ КНУ им. Тараса Шевченко, заслуженный учитель Украины Александр Худобец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Политика «осадничества» привела к обострению отношений украинского и белорусского населения с одной стороны, и польской властью с другой. Чтобы прекратить противоречия и снять напряжение, поляки переходят к политике умиротворения («пацификации»), но она проходит довольно странно, «пацификация» подразумевает закрытие украинских школ, закрытие культурных центров и домашние аресты украинских активистов.

В конце концов, «пацификация» приводит к прямым столкновениям с местным населением, в 1930 году пик «пацификации», методы довольно позорные – выселение, уничтожение библиотек и культурных центров.

Кроме того, утраквистические (совместные) школы все больше занимают часть в западной Украине. Было сопротивление и протест», – отметил он.

Также Александр Худобец подчеркнул, что Польша создала концентрационные лагеря для содержания украинских активистов.

«Политика «пацификации» не была успешна, и социальное напряжение не понизилось. И все эти противостояния, которые были вызваны политикой «осадничества», которое было по отношению к белорусам и украинцам, как к «Польше Б» – это официально было прописано в документах Польши на тот момент.

Это приводит к тому, что в Польше усиливаются репрессии. В 1934 году в Берёзе Картузской был создан концентрационный лагерь, где находились люди, которые выступали против польского правительства – активисты националистического и коммунистического движения», – добавил преподаватель.