В Киеве встревожены: Мощный отряд ВМС России готовится зайти в Черное море

Новости Украины

После посещения российского пункта материально-технического обеспечения в Тартусе отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов может зайти в Черное море.

Об этом «ПолитНавигатору» заявили российские военные эксперты.

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По мнению члена организации «Офицеры России», капитана I ранга Василия Дандыкина, эти корабли могут при необходимости значительно усилить боеспособность ЧФ, учитывая неспокойную обстановку в регионе.

«Этот поход проходит в рамках учения нашего ВМФ под флагом главнокомандующего флотом адмирала Евменова во многих морях и двух океанах, в том числе, в Средиземном море. Туда прибыли не только шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов, но и корабли Тихоокеанского флота – гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль с танкером. Группировку дополнили корабли Черноморского флота. Это говорит о том, что в рамках взаимодействия в необходимый момент, в рамках помощи Черноморскому флоту, конечно, они могут его поддержать. Дальше планы мне неизвестны, но если такие учения будут проходить в Черном море, то вполне вероятно, что эти корабли могут оказаться и там. Обстановка сейчас складывается непростая, нервозная, против России идет большая информационная война, связанная с Украиной, натовцы проводят учения. Наш флот доказывает, что он готов к любым изменениям и у него есть все возможности для того, чтобы нивелировать угрозы. В том числе, укрепить Черноморский флот», – заявил Дандыкин.

Эксперт Института стран СНГ, капитан I ранга Сергей Горбачев также не исключает возможности визита в Черное море кораблей других российских флотов.

«Практика захода сюда кораблей других флотов наработана. Здесь был и ракетный крейсер «Варяг», и большие противолодочные корабли Северного флота типа «Адмирала Кулакова», да и десантные корабли здесь были. Я думаю, в данном случае приход в регион такого количества амфибийных сил вписывается в контекст широкомасштабных учений на всех театрах – и на Балтике, и на Тихом океане, и на Черном море. Плюс ко всему, я бы рассматривал их активность с точки зрения поддержки сил так называемого Сирийского экспресса. Если говорить о каких-то активных действиях с точки зрения именно амфибийной составляющей, то есть, высадки где-то десанта, я думаю, что на Черном море и так достаточно собственных сил для того, чтобы решать задачи. В составе Черноморского флота есть 197-я бригада десантных кораблей, которая на регулярной основе решает учебно-боевые задачи. Но я бы не стал драматизировать ситуацию, нагнетать страхи – если корабли и зайдут сюда, то в данном случае они будут решать именно вопросы Сирийского экспресса, обеспечения сил, действующих в Сирии, ну и принять участие в учениях на Опуке. Плюс ко всему, корабли проделали довольно большой путь, а существует такая практика в период выполнения кораблями задач боевой службы, межпоходового ремонта», – говорит Горбачев.

Тем временем на Украине радуются, что за российскими кораблями следят «партнеры» из США и НАТО и анонсируют заход в Черное море шести российских БПК 8-го и 9-го февраля.

«Сейчас в Средиземном и Черном морях сконцентрированы все три имеющиеся в РФ ракетных крейсера проекта 1164 «Атлант», которые в советские времена, лет 35 назад, именовали. Посмотрим, войдут ли в Средиземное море фрегат «Адмирал флота Касатонов», на котором проводились испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Напомним, что 8 и 9 февраля в Черное море зайдут 6 крупных десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ», – пишет в своем блоге бежавший из Крыма экономист Андрей Клименко, который на западные гранты из Киева отслеживает морскую активность.