В Киеве встревожены: Россия воспользуется трагедией украинской мобилизации

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Россия продолжает накапливать силы, проблем с пополнением армии у нее нет.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал киевский военный эксперт полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С учетом того, что мы решения принимаем не вовремя и с учетом того мобилизационного контингента, который придет в результате принятия этого неумного законопроекта может произойти трагедия. Они на это и надеются. У них накапливаются силы, проблем с мобилизационным ресурсом нету. Они накапливают оперативно-стратегический резерв. У них войска повоевали, они их отводят. Мы же не переводим. У нас проблема. Они переводят. Повоевали – отошли на переформирование – назад возвратились. Те есть солдаты, младшие командиры. Офицеры повышают свой опыт ведения боевых действий. Они таким способом готовят свои подразделения по контракту. В центрах подготовки это за 6 месяцев сделать невозможно», – считает аналитик.

Он прогнозирует, что такая «неподготовленная тупая мобилизация» приведет к снижению качества призывного контингента, к увеличению среднего возраста ВСУ.

«Мы говорили, что это лучшая армия мира, когда там средний возраст был до 40. А сейчас будет до 50. Деды там будут служить. Они могут только в обороне. Что, Тарас Шевченко у нас будет? Наши пропагандисты, пионеры какие-то. Показывают, как ужинает подразделение – 45+. Молодых нет. Естественно, они до позиций дойти могут и не сбегут оттуда. А таблеточку выпить от хронических болезней? На позиции человеку надо кушать, какать, писать. А они сутки-двое и все – все заболело. А у нас думают, что пришли роботы и будут воевать», – сказал Стариков.