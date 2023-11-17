В Киеве встревожены ростом военного потенциала России

За прошедший год Россия исправила ряд провалов в ходе и обеспечении СВО и серьезно нарастила военное производство.

Об этом в эфире интернет-канала «Говорит и доказывает Вадим Карасев» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В настоящее время Вооруженные силы РФ выросли на 500-600 тысяч человек и стали полуторамиллионной армией. Армия подошла к уровню Национально-освободительной армии Китая. В день от полка до двух полков они набирают. Реально они набирают тысячу человек. Набирают добровольно, которые идут мотивированно. Да, платят большие деньги, полный соцпакет, но они идут – никто туда не заставляет.

Следующее – виды вооруженных сил, военно-промышленный комплекс из того, что был развален, сейчас начинает работать, они переходят в три смены, то есть свою экономику переводят, милитаризируют экономику. За год из того, что они полностью в начале операции нам проигрывали по дронам… Сейчас у них полное преимущество по беспилотным летательным аппаратам тактического, оперативного и стратегического уровня», – пожаловался полковник.