В Киеве встревожены: «Следующую войну Россия выиграет

Вадим Москаленко.  
31.07.2023 14:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В случае какого-либо перемирия или заморозки конфликта украинская элита сразу перессорится и не сможет должным образом подготовится к следующему раунду войны.

Об этом в интервью «BBC» заявил близкий к главкому ВСУ Валерию Залужному украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае какого-либо перемирия или заморозки конфликта украинская элита сразу перессорится и не сможет...

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«Может ли война закончится соглашением по корейскому или немецком сценарии? То есть, мы не признаём, что то Украина, но она прописана в Конституции», – поинтересовался ведущий.

«Вы ж понимаете, что это пауза перед следующей войной. Мы это уже проходили в 2014 году. И я бы не хотел проверять, получится это или нет. Уже на второй день после победы мы внутри все перессоримся. И мы не консолидируемся в подготовке к следующей войне.

Я допускаю, что Россия может консолидироваться вокруг поражения. И тогда, уже следующую войну мы проиграем. Потому что мы не будем готовиться, а будем укладывать брусчатку, ссориться, проводить очередные перевыборы, делить три копейки. А они будут готовиться к войне.

Поэтому врага важно добивать до конца, чтобы не было попыток и желания переиграть сценарий», – сказал Чмут.

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