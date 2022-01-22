В Киеве встревожены: Тысячи украинских копов мечтают служить в полиции РФ

Украинские полицейские массово мечтают служить России. Киевским судьям всё равно, под каким флагом судить украинских «патриотов».

Об этом в ходе «национального круглого стола» в Киеве заявил активист националистической группировки «Демократична сокира» Юрий Гудименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Территориальная оборона и закон об оружии – эти вопросы связаны. Я считаю, что все мы, не только власть, но и оппозиция, должны изменить саму философию подхода к оружию. Потому что, если нация вооружена, если она готова к защите, то враг трижды десять раз подумает, прежде чем нападать на такую страну. Примером является Швейцария.

И я хочу, чтобы украинцы были вооружены и готовы к нападению. Чтобы, когда происходит мобилизация, то к сопротивлению вставали не сотни, не тысячи, а миллионы уже вооружённых украинцев», – заявил националист.