В Киеве встревожены: Тысячи украинских копов мечтают служить в полиции РФ
Украинские полицейские массово мечтают служить России. Киевским судьям всё равно, под каким флагом судить украинских «патриотов».
Об этом в ходе «национального круглого стола» в Киеве заявил активист националистической группировки «Демократична сокира» Юрий Гудименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Территориальная оборона и закон об оружии – эти вопросы связаны. Я считаю, что все мы, не только власть, но и оппозиция, должны изменить саму философию подхода к оружию. Потому что, если нация вооружена, если она готова к защите, то враг трижды десять раз подумает, прежде чем нападать на такую страну. Примером является Швейцария.
И я хочу, чтобы украинцы были вооружены и готовы к нападению. Чтобы, когда происходит мобилизация, то к сопротивлению вставали не сотни, не тысячи, а миллионы уже вооружённых украинцев», – заявил националист.
Однако он обратил внимание серьёзную опасность и со стороны «внутреннего врага».
«Вы все знаете о пророссийских партиях, знаете, что не запрещены все пророссийские каналы, что они все не сидят в тюрьмах, а должны сидеть. Но есть ещё опасность внутри.
Есть тысячи полицейских, которые сидят в райотделах и мечтают о том, что они будут работать в российской полиции, где они будут иметь абсолютную власть. Есть судьи, которым всё равно, под какими флагами судить украинских патриотов», – предупредил Гудименко.
Спасибо!
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