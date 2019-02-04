В Киеве встревожены возвращением неонацистов в Донбасс

04.02.2019, Киев, Игорь Петров

Полк Нацгвардии Украины “Азов”, объявивший о своем возвращении на передовые позиции в Донбассе, несет угрозу стабилизации ситуации в регионе.

Об этом ПолитНавигатору” заявил президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

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Он напомнил, что «Азов» давно не является просто добровольческим батальоном, а стал одним из подразделений, которые были включены в состав МВД Украины, но при этом в своей деятельности “азовцы” руководствуются на абсолютно радикальной идеологии.

“Об этом неоднократно заявлял его создатель и идейный вдохновитель народный депутат Андрей Билецкий. Он даже с трибуны Верховной рады чуть ли не угрожал, что если, по его мнению, в стране будет что-то не так происходить, то он считает себя вправе распорядиться своим батальоном так, как считает нужным. Поэтому понятно, что ситуация с «Азовом» может быть с формальной стороны прикрыта какими-то официальными решениями, но, с другой стороны, она несет угрозу стабильности ситуации на Донбассе”, – опасается эксперт.

Напомним, что “Азов” был сформирован в 2014 году как добровольческий батальон, в состав которого вошли расисты и неонацисты.