//exit;
04.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

В Киеве встревожены возвращением неонацистов в Донбасс

Полк Нацгвардии Украины “Азов”, объявивший о своем возвращении на передовые позиции в Донбассе, несет угрозу стабилизации ситуации в регионе.

Об этом ПолитНавигатору” заявил президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он напомнил, что «Азов» давно не является просто добровольческим батальоном, а стал одним из подразделений, которые были включены в состав МВД Украины, но при этом в своей деятельности “азовцы” руководствуются  на абсолютно радикальной идеологии.

“Об этом неоднократно заявлял его создатель и идейный вдохновитель народный депутат Андрей Билецкий. Он даже с трибуны Верховной рады чуть ли не угрожал, что если, по его мнению, в стране будет что-то не так происходить, то он считает себя вправе распорядиться своим батальоном так, как считает нужным. Поэтому понятно, что ситуация с «Азовом» может быть с формальной стороны прикрыта какими-то официальными решениями, но, с другой стороны, она несет угрозу стабильности ситуации на Донбассе”, – опасается эксперт.

Напомним, что “Азов” был сформирован в 2014 году как добровольческий батальон, в состав которого вошли расисты и неонацисты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть