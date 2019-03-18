Выборы
//exit;
18.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Украина
Просмотров:

В Киеве – второй за сутки поджог магазина Roshen

В центре Киева на Крещатике рядом с Бессарабской площадью в магазине Roshen произошел пожар, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

По информации издания Киев Оперативный, в витрину Roshen неизвестные бросили взрыв-пакет, после чего магазин охватило огнем.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Это уже второй пожар в магазинах Roshen за сутки. 17 марта возгорание было зафиксировано в Roshen на Оболонском проспекте.

“Если так пойдет дальше, то это будет сильным ударом по Пороешенко”, – прогнозирует киевский журналист, редактор интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть