В Киеве – второй за сутки поджог магазина Roshen

18.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В центре Киева на Крещатике рядом с Бессарабской площадью в магазине Roshen произошел пожар, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

По информации издания Киев Оперативный, в витрину Roshen неизвестные бросили взрыв-пакет, после чего магазин охватило огнем.

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Это уже второй пожар в магазинах Roshen за сутки. 17 марта возгорание было зафиксировано в Roshen на Оболонском проспекте.

“Если так пойдет дальше, то это будет сильным ударом по Пороешенко”, – прогнозирует киевский журналист, редактор интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило.