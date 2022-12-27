В Киеве выразили готовность уничтожить треть ядерного потенциала РФ

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Слабость российской ПВО, которая вскрылась после удачного удара украинского беспилотника по стратегическому аэродрому «Энгельс», говорит о том, что Украина в состоянии уничтожать стратегическую авиацию РФ прямо на аэродромах.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный летчик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, возможности подобных ударов с украинской стороны говорят о том, что таким образом у России «одна часть [ядерной] триады уже отваливается».

«Во-первых, нам придётся уничтожать носители, так как ракеты у них есть, они их как-то производят, как минимум Х-101 они могут производить в определённом количестве, потому для того, чтобы обезопасить наше небо от таких ракет, нам придётся уничтожать носители, то есть мы найдём методы по уничтожению до конца российских «тушек», и Ту-22, и Ту-95, и Ту-160, они от нас их не спрячут никуда практически», – сказал полковник.

«А после того, как мы уничтожим крайний Ту-160, можно будет говорить о том, что из триады у них останется «ядерный дуплет». А с ядерным дуплетом уже намного проще воевать нашим партнёрам, так как мы, конечно, не будем участвовать в какой-то ядерной гонке, мы потеряли своё ядерное оружие в своё время. А нашим партнёрам обойдётся намного проще нивелирование ядерной российской угрозы», – резюмировал Свитан.