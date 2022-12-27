В Киеве выразили готовность уничтожить треть ядерного потенциала РФ

27.12.2022  10:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 237
 
Война, Вооруженные силы, Дзен


Слабость российской ПВО, которая вскрылась после удачного удара украинского беспилотника по стратегическому аэродрому «Энгельс», говорит о том, что Украина в состоянии уничтожать стратегическую авиацию РФ прямо на аэродромах.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный летчик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Слабость российской ПВО, которая вскрылась после удачного удара украинского беспилотника по стратегическому аэродрому «Энгельс»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По его мнению, возможности подобных ударов с украинской стороны говорят о том, что таким образом у России «одна часть [ядерной] триады уже отваливается».

«Во-первых, нам придётся уничтожать носители, так как ракеты у них есть, они их как-то производят, как минимум Х-101 они могут производить в определённом количестве, потому для того, чтобы обезопасить наше небо от таких ракет, нам придётся уничтожать носители, то есть мы найдём методы по уничтожению до конца российских «тушек», и Ту-22, и Ту-95, и Ту-160, они от нас их не спрячут никуда практически», – сказал полковник.

«А после того, как мы уничтожим крайний Ту-160, можно будет говорить о том, что из триады у них останется «ядерный дуплет».

А с ядерным дуплетом уже намного проще воевать нашим партнёрам, так как мы, конечно, не будем участвовать в какой-то ядерной гонке, мы потеряли своё ядерное оружие в своё время. А нашим партнёрам обойдётся намного проще нивелирование ядерной российской угрозы», – резюмировал Свитан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть