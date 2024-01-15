В Киеве выяснили, что соглашение с Великобританией не гарантирует безопасность Украины

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Подписанное несколько дней назад соглашение о безопасности между Украиной и Великобританией не имеет ничего общего с гарантиями.

Об этом в эфире интернет-канала журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, речь идет лишь о том, что официальный Лондон согласен обеспечивать Украину помощью в случае нападения, но не обязуется гарантировать ей безопасность.

«Главный вопрос – а получили ли мы гарантии во всем этом? Нет, это вообще не имеет никакого отношения к гарантиям. Мы подписали соглашение с Великобританией, точнее Зеленский подписал соглашение с британской короной о том, что британская корона будет нам помогать, пока мы воюем. И будет помогать, в случае, если мы будем воевать еще. Все. Это соглашение о помощи в ситуации войны Украины с внешним врагом. Поэтому все остальные слова не имеют отношения к этому соглашению», – заявил Ермолаев.