В Киеве выяснили, что соглашение с Великобританией не гарантирует безопасность Украины
Подписанное несколько дней назад соглашение о безопасности между Украиной и Великобританией не имеет ничего общего с гарантиями.
Об этом в эфире интернет-канала журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению эксперта, речь идет лишь о том, что официальный Лондон согласен обеспечивать Украину помощью в случае нападения, но не обязуется гарантировать ей безопасность.
«Главный вопрос – а получили ли мы гарантии во всем этом? Нет, это вообще не имеет никакого отношения к гарантиям. Мы подписали соглашение с Великобританией, точнее Зеленский подписал соглашение с британской короной о том, что британская корона будет нам помогать, пока мы воюем.
И будет помогать, в случае, если мы будем воевать еще. Все. Это соглашение о помощи в ситуации войны Украины с внешним врагом. Поэтому все остальные слова не имеют отношения к этому соглашению», – заявил Ермолаев.
Спасибо!
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