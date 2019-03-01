В Киеве выясняют, кто виноват в долгах и нищете, умалчивая о главном

01.03.2019, Киев, Игорь Петров

За год объем задолженности населения Украины за услуги ЖКХ вырос почти вдвое. Примерно на столько же сократилось число получателей субсидий.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Александр Сергиенко, директор «Института города», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно долго говорить, что (цену на газ) нужно понять, чтобы увеличить добычу, чтобы получить транш МВФ, чтобы покрыть дефицит бюджета. Все красиво. Цели благородные. Но давайте посмотрим на последствия. В 2017 году уровень задолженности населения составлял где-то 34 млрд грн. На конец 2018 года этот показатель составляет 55,6 млрд грн. Это свидетельствует, что население не в состоянии платить по этим тарифам.

До весны 2018 года, пока не были приняты новые правила начисления субсидий, которые сделали условия их получения очень жесткими, система субсидий была определенной подушкой безопасности, которая позволяла, так или иначе, держать население и отрасль на плаву.

Но после того, как наше «мудрое» Минсоцполитики провело эти изменения в конце апреля 2018 года, около половина семей лишились субсидий… число получателей субсидий сократилось вдвое. Это приводит к долгам. Лишают субсидий – люди перестают платить», – сказал он.

Повышение тарифов сопровождается падением добычи объемов газа на территории Украины, который, как неоднократно рассказывали политики, должен идти на нужды населения как более дешевый, нежели закупаемый за границей. На этот факт обратил внимание экс-сотрудник пресс-службы «Нафтогаза» Валентин Землянский.

«…По итогам 2018 года добыча товарного газа «Укргаздобычей» снизилась на 100 млн куб.м. Это провал даже не в плане увеличения добычи, а даже в плане удержания уровня», – говорит эксперт.

Экономист Игорь Гарбарук обращает внимание, что ранее премьер Владимир Гройсман раскритиковал предвыборное обещание Юлии Тимошенко о снижении цен на газ в случае победы и занятия поста президента.

«Возможно без последствий для национальной экономики, без экономического коллапса, возможно сегодня снизить в два, три или четыре раза цену на газ в стране? Я прошу вас, как профессиональных людей, обсудить эту тему, и глубоко уверен в том, если вы найдете решение, что это возможно, и это будет полностью совпадать с нашими договоренностями с ЕС, Всемирным банком и МВФ, – я беру на себя обязательство это профессиональное решение, которое будет найдено, реализовать, буквально за неделю», – сказал накануне Гройсман.

«Если общество, экспертное сообщество будет за господина премьера искать те или иные решения, как ему договориться о снижении цены на газ, то тогда господин Гройсман должен просто уволиться с работы. Пустить себе такую профессиональную «пулю в лоб». Полностью расписаться в своей недееспособности. Это непрофессионально – озвучивать такие вещи. Довести экономику страны до коллапса, довести цену на газ до заоблачных высот, и перекладывать ответственность на общество. Для премьер-министра это недопустимо», – возмущается Гарбарук.

Напомним, что Россия в 2013 году предлагала Украине присоединиться к Таможенному союзу, получить многомиллиардные кредиты и льготные условия поставки газа. Вместо этого в Киеве был организован государственный переворот, который впоследствии привел к потере Крыма и началу гражданской войны.