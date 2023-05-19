В Киеве взбешены: «Набрыдло! На Западе не понимают, что такое Путин»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Заявления западных стран, которые боятся большей эскалации конфликта на Украине – это бред, поскольку русские уже якобы использовали почти весь свой арсенал.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мне надоел весь этот бред с этими всеми заявлениями, чтобы не допустить чего-то, какой-то эскалации. Россия уже использовала всё. Они используют стратегическую авиацию, которая используется в ядерной войне, они используют ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки, они используют по наземным целям зенитные комплексы, что они ещё не используют? Вся их техника, всё, что у них было, использовано, то есть, по технологиям. И что? И до сих пор мы… не мы, а некоторые наши партнёры, в дискуссиях, что – «может это будет дальнейшая эскалация…», – негодовал он.

«Слушайте, если вы побаиваетесь чего-то и не верите украинским обещаниям, которые делаются касательно обороны страны, я думаю, что нужно уже откровенно об этом говорить. Потому что это уже выходит за рамки нормального осознания, что такое Россия и что такое Путин», – истерил Чалый.