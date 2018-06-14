14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Происшествия, Спецслужбы, Транспорт, Украина

В Киеве взорвалось авто с четырьмя детьми


В результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева четыре ребенка получили ранения и госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа во главе с руководством столичной полиции и взрывотехники.

«Сегодня, 14 июня, в 16:42 в полицию Киева поступило сообщение о взрыве на ул. Чернобыльской в Святошинском районе Киева», – отметили в полиции.

Правоохранители выяснили, что эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов. Предварительно выяснено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался.

«Все четыре ребенка госпитализированы в больницу «Охматдет», двое из них – в тяжелом состоянии. Мы выясняем, что именно взорвалось, пока о чем-либо говорить рано», – отметил Вячеслав Аброськин.

Он добавил, что полицейские проводят необходимый комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также причастных к этому людей.

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