В Киеве взорвался автомобиль Турчинова

28.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Взорвавшийся сегодня в Оболонском районе Киева автомобиль Audi использовался секретарем СНБО Украины Александром Турчиновым.

Об этом сообщает издание «Информатор» со ссылкой на источники в окружении чиновника, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам источника, автомобиль марки Audi Q8 c госномерами КА7777АН долгое время использовался для передвижения Александром Турчиновым.

«Те, кто видели его на эфирах или встречах знают, что это машина Александра Валентиновича. Сейчас он передвигается на Toyota Land Cruiser 200, но в любом случае эта Audi связана с ним», – рассказал собеседник издания.

При этом у секретаря СНБО опровергают эту итнформацию

“Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться”, – говорится на сайте Турчинова.