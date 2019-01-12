В Киеве – взрыв в торговом центре

12.01.2019, Киев, Михаил Рябов

В торговом центре Киева на улице Борщаговской произошел взрыв, госпитализирован мужчина с травмой руки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По предварительной информации, взрыв прогремел на третьем этаже при проведении ремонтных работ. Со слов свидетелей, один из мужчин пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении, запалив дымовую шашку, которая взорвалась у него в руке. Эта информация будет проверяться, сообщила полиция Киева. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На момент взрыва в помещении не было посетителей, а всех лиц, проводивших ремонтные работы, эвакуировали.