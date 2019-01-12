//exit;
12.01.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Киев, Происшествия, Украина
Просмотров:

В Киеве – взрыв в торговом центре

В торговом центре Киева на улице Борщаговской произошел взрыв, госпитализирован мужчина с травмой руки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По предварительной информации, взрыв прогремел на третьем этаже при проведении ремонтных работ. Со слов свидетелей, один из мужчин пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении, запалив дымовую шашку, которая взорвалась у него в руке. Эта информация будет проверяться, сообщила полиция Киева. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На момент взрыва в помещении не было посетителей, а всех лиц, проводивших ремонтные работы, эвакуировали.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть