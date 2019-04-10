В Киеве взяли курс на уход Порошенко любой ценой – даже если у Зеленского вырастет хобот

10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

До решающего второго тура президентских выборов осталось десять дней, однако команда Порошенко так и не смогла придумать ничего, что бы помогло действующему президенту сравняться по количеству голосов с Владимиром Зеленским, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

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“Думаю, уже практически из всех признаков вытекает, что политическая судьба Порошенко предрешена. Ни мнимая наркозависимость, ни кот в мешке, ни Путин, ни другие фейки к его оппоненту прицепить не удалось. Время идёт, а неспособный президент уже исчерпал практически все приёмы фальсификаций, технологий, блефа, пафоса и лжи”, пишет Портнов в своем телеграм-канале.

По словам Портнова, теперь, даже если Зеленский покажет по телевизору хобот, это не только не испортит его рейтинг, но и можно будет объяснить, как сигнал к борьбе с коррупцией и новую государственную доктрину.

“И сейчас главный выбор – это не Порошенко или Путин, а Чикатило или тотальная смена повестки”, – добавляет экс-чиновник.

“Поэтому, ключевая задача – уход Порошенко любой ценой, нравится нам его конкурент или нет. После него хуже быть не может, даже если специально стараться”, – режюмирует Андрей Портнов.